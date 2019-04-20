Сліпий японець на яхті перетнув Тихий океан

"Я не здався, і моя мрія здійснилася. Я найщасливіша людина на Землі"

Сліпий японський мореплавець Міцухіро Івамото став першою незрячою людиною, яка самостійно на яхті перепливла Тихий океан.

Японець на своїй яхті провів у морі майже два місяці, повідомлє BBC.

"Я не здався, і моя мрія здійснилася. Я найщасливіша людина на Землі", - сказав Міцухіро Івамото.

Міцухіро Івамото стартував із Сан-Дієго 24 лютого. Його супроводжував помічник і провідник Даг Сміт. Івамото керував вітрильником, а Сміт виконував роль штурмана, інформуючи його про довкілля.

12-метрова яхта Dream Weaver прибула в кінцевий пункт - у порт Івакі (префектура Фукусіма) - в суботу, 20 квітня.

Для 52-річного Івамото це була друга спроба перетнути Тихий океан. 2013 року Івамото стартував з префектури Фукусіма, маючи намір доплисти до Сан-Дієго, де він мешкає вже кілька років. Однак він не зміг доплисти до кінцевого пункту - п'ятого дня подорожі через зіткнення з китом його судно перекинулося і затонуло. Івамото та його помічник, який перебував з ним на яхті, були врятовані.

Міцухіро Івамото народився на півдні Японії, у префектурі Кумамото. Він утратив зір у 16 років.

Нагадаємо, що у японському місті Тьосі 51-річний плавець Бенуа Лекомт почав заплив через Тихий океан.