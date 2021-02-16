Французам дозволили обідати на робочому місці - раніше це було порушенням закону
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
З метою стримати поширення пандемії коронавірусу, влада призупинила дію тривалої заборони на обіди на робочому місці урядовим указом, опублікованим у неділю.
Обідня перерва, або «la pause déjeuner», у Франції здавна вважалася сакральним моментом. До цього часу французький трудовий кодекс забороняв працедавцям дозволяти працівникам харчуватися на робочому місці, підкреслюючи важливість культури споживання їжі.
Традиційно, співробітники разом брали їжу в сусідньому бістро. Вони зазвичай замовляли ланч з двох-трьох страв.
Тимчасовий дозвіл поширюється на організації, в яких працюють понад 50 працівників, а також там, де конструкція їдальні не дозволяє дотримуватися встановлених норм соціального дистанціювання.
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