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Французам дозволили обідати на робочому місці - раніше це було порушенням закону

Французький уряд своїм указом дозволив працівникам обідати на робочому місці. До цього французький Трудовий кодекс таку практику забороняв.
Французам дозволили обідати на робочому місці - раніше це було порушенням закону Фото: coffeet.ru

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

З метою стримати поширення пандемії коронавірусу, влада призупинила дію тривалої заборони на обіди на робочому місці урядовим указом, опублікованим у неділю.

Обідня перерва, або «la pause déjeuner», у Франції здавна вважалася сакральним моментом. До цього часу французький трудовий кодекс забороняв працедавцям дозволяти працівникам харчуватися на робочому місці, підкреслюючи важливість культури споживання їжі.

Традиційно, співробітники разом брали їжу в сусідньому бістро. Вони зазвичай замовляли ланч з двох-трьох страв.

Тимчасовий дозвіл поширюється на організації, в яких працюють понад 50 працівників, а також там, де конструкція їдальні не дозволяє дотримуватися встановлених норм соціального дистанціювання.

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16 02 2021 09:59
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