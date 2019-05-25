Французька поліція опублікувала фото причетного до вибуху в центрі Ліона
"Підозрюваний, який імовірно, залишив вибуховий пристрій, був знятий камерами відеоспостереження. Це чоловік років 30, одягнений у світлі шорти, зелену кофту і темні окуляри", - повідомляє LB.ua з посиланням на France Info.
Згідно із записами з камер відеоспостереження, він прибув на місце на велосипеді і залишив посилку, яка потім вибухнула. Поліція оголосила його в розшук.
Вибух саморобної бомби в Ліоні призвів до пошкоджень у 13 осіб, зокрема - 8-річної дівчинки. 11 постраждалих госпіталізували.
"Отримані травми - невеликі пошкодження нижніх кінцівок, що були спричинені дрібними гвинтами, довжиною 1 см, і кульками, діаметром 2 мм", - розповів медик, який став свідком вибуху.
Нагадаємо, що у Франції в центрі міста Ліон ввечері в п'ятницю пролунав вибух. За повідомленням регіональної влади, вісім осіб отримали легкі поранення.
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