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У центрі французького Ліона стався вибух, є поранені

Повідомляється, що вісім осіб отримали легкі поранення
У Франції в центрі міста Ліон ввечері в п'ятницю пролунав вибух. За повідомленням регіональної влади, вісім осіб отримали легкі поранення.
У центрі французького Ліона стався вибух, є поранені Фото: leprogres.fr

За даними видання Le Progres, ймовірно, вибухнула бомба в посилці, начинена цвяхами, гвинтами і болтами.

Вибух стався поряд з пекарнею на пішохідній вулиці Віктора Гюго в 2-му окрузі Ліона близько 17:30 за місцевим часом.

За даними французьких ЗМІ, вибухнув невідомий предмет в посилці, яку привезли в пекарню. Офіційно причини вибуху поки не називаються. Пожежні оточили територію, на місці також знаходяться сили безпеки. На місце вибуху приїхали префект і прокурор Ліона.

Додамо, що президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена заявив, що планує змінити очільників сил оборони країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.

Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці.

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24 05 2019 19:57
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