Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці

Постраждало щонайменше 480 людей
Кількість загиблих внаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці 21 квітня зросла до 310 людей.
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці Фото: Reuters

Крім того, внаслідок вибухів постраждало щонайменше 480 людей, заявили у Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє видання News First.

Досі не вдається встановити особи більше 40 загиблих, уточнили у міністерстві.

Оновлення.

Серію вибухів на Шрі-Ланці, унаслідок якої загинули понад 300 людей, влаштували дві місцеві ісламістські організації, свідчать результатами попереднього розслідування, заявив міністр оборони країни Руван Війеварден, інформує Reuters.

За його словами, атаки стали помстою ісламістів за напад на мечеті в Новій Зеландії, який стався у березні.

Оновлення.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці, унаслідок якої загинула 321 людина, повідомила організація SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом активності бойовиків в інтернеті, з посиланням на заяву терористів.

За попередніми даними, серед загиблих на Шрі-Ланці є громадяни США, Великої Британії, Туреччини, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Португалії, Марокко, Індії та Бангладеш. Також за попередньою інформацією, українців серед жертв вибухів немає.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.

Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи.

Додамо, що 15 березня в мечеті новозеландського міста Крайстчерч сталася стрілянина, після чого ще одна - в мечеті передмістя Лінвуда. Її жертвами стали 50 осіб, ще 48 отримали вогнепальні поранення.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 04 2019 13:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.