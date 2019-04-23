"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці

Кількість загиблих внаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці 21 квітня зросла до 310 людей.

Крім того, внаслідок вибухів постраждало щонайменше 480 людей, заявили у Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє видання News First.

Досі не вдається встановити особи більше 40 загиблих, уточнили у міністерстві.

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Серію вибухів на Шрі-Ланці, унаслідок якої загинули понад 300 людей, влаштували дві місцеві ісламістські організації, свідчать результатами попереднього розслідування, заявив міністр оборони країни Руван Війеварден, інформує Reuters.

За його словами, атаки стали помстою ісламістів за напад на мечеті в Новій Зеландії, який стався у березні.

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Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці, унаслідок якої загинула 321 людина, повідомила організація SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом активності бойовиків в інтернеті, з посиланням на заяву терористів.

За попередніми даними, серед загиблих на Шрі-Ланці є громадяни США, Великої Британії, Туреччини, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Португалії, Марокко, Індії та Бангладеш. Також за попередньою інформацією, українців серед жертв вибухів немає.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.

Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи.