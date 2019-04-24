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Вибухи на Шрі-Ланці: президент країни звільнить глав усіх спецслужб

"Я повністю перебудую поліцію і сили безпеки в найближчі тижні"
Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена заявив, що планує змінити очільників сил оборони країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.
Вибухи на Шрі-Ланці: президент країни звільнить глав усіх спецслужб Фото: Reuters

"Я повністю перебудую поліцію і сили безпеки в найближчі тижні. Я очікую зміни керівників оборонних установ протягом наступних 24 годин", - сказав Сірісена у телезверненні до нації, інформує Reuters.

Силовики Шрі-Ланки не змогли запобігти жодному з нападів, не зважаючи на те, що у них була "попередня інформація про атаку".

"Співробітники служби безпеки, які отримали інформацію від розвідки іноземної держави, не поділилися цим зі мною. Були б вжиті відповідні заходи. Тепер я вирішив вжити жорстких заходів щодо цих чиновників", - заявив президент.

За попередніми даними, серед загиблих на Шрі-Ланці є громадяни США, Великої Британії, Туреччини, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Португалії, Марокко, Індії та Бангладеш. Також за попередньою інформацією, українців серед жертв вибухів немає.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.

Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи.

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24 04 2019 08:41
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