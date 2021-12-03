Французька школярка, яка звинуватила свого вчителя в ісламофобії, зізналася в брехні

Насправді у цей час дівчинки не було на заняттях, повідомляє "Громадське". Через звинувачення в ісламофобії французькому вчителю відтяв голову чеченець.

У жовтні 2020 року 13-річна школярка-мусульманка з Франції поскаржилась батькові нібито її вчитель історії показував на уроці карикатуру на пророка Мухаммеда, а усім мусульманам сказав вийти з класу. Батько дівчинки розповів про це у соцмережах, ця новина поширилась далі.

Правоохоронці виявили у розповіді школярки неточності. Кілька однокласників дівчинки також розповіли, що вчитель показував карикатури на пророка Мухаммеда з французького сатиричного журналу Charlie Hebdo для демонстрації свободи слова.

Однак він не примушував учнів-мусульман виходити з класу, як розповіла дівчинка, а лише запропонував їм закрити очі. При цьому, Паті попереджав учнів, що показуватиме карикатури.

Також однокласники дівчинки розповіли, що її не було на тому уроці. Спершу школярка заперечувала це, але потім зізналась - того дня її відсторонили від занять за прогули, а про карикатуру вона дізналася від однокласниці.

Школярка розповіла батьку про ситуацію з вчителем, оскільки не хотіла говорити реальну причину своєї відсутності на уроці.

Як зазначає видання Le Parisien, дівчинка зізналась у брехні в кінці листопада 2020 року.

Школярці пред'явили звинувачення у помилковому доносі. Адвокати дівчинки кажуть, що дитину не можна притягувати до відповідальності за вбивство через надмірну реакцію її батька у соцмережах.

Водночас адвокати загиблого Семюеля Паті кажуть, що з самого початку було зрозуміло, що дівчинка каже неправду.

"Ми досі не розуміємо, що мотивувало цю непримиренність стосовно Самюеля Паті, наполегливість у цій брехні та її повторення", - каже адвокатка Ле Рой.