Вбитого чеченцем французького вчителя нагородять Орденом почесного легіону

"Це дуже символічно... Його жертва заслуговує на таке визнання", - зазначив міністр

Окрім того, Самюелю Паті присвоять звання командора Ордену академічних пальм - нагороди, що присвоюється за особливі внески в освіту та культуру.

Самюеля Паті, вбитого за демонстрацію на уроці свободи слова карикатур на пророка Мухаммеда, посмертно нагородять Орденом почесного легіону - найвищою державною нагородою Франції.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосив міністр освіти Жан-Мішель Бланке.

Окрім того, Самюелю Паті присвоять звання командора Ордену академічних пальм - нагороди, що присвоюється за особливі внески в освіту та культуру. "Це дуже символічно... Його жертва заслуговує на таке визнання", - зазначив міністр.

Вручення ордену відбудеться під час загальнонаціональної церемонії вшанування у середу, 21 жовтня, що розпочнеться о 19 годині.

Для прощальної церемонії Єлисейський палац, за згодою родини загиблого, обрав університет Сорбонну - як національний символ ідей Просвітництва, освіти, науки та культури.

47-річний Самюель Паті викладав історію та географію у коледжі міста Конфлан-Сент-Онорін неподалік від Парижу. На одному з уроків на тему свободи слова він показав карикатури на пророка Мухаммеда, що викликало обурення деяких учнів-мусульман та їхніх батьків.

Нагадаємо, що Семюеля Паті обезголовив чеченець за показ карикатур на тему свободи слова