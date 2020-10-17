У Франції чеченець обезголовив вчителя історії, який показував дітям карикатури на Мухаммеда

У французькому місті Конфлан-Сент-Онорін неподалік від Парижа обезголовили викладача історії в місцевому коледжі, який показував студентам карикатури на пророка Мухаммеда.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Напад стався близько 17:00 за місцевим часом біля коледжу.

Зловмисник, що володів ножем, напав на вчителя і відрізав йому голову. Він був застрелений, коли офіцери намагалися заарештувати його після нападу.

Поліція не повідомила жодних даних щодо нападника. Французький мовник BFMTV повідомив, що підозрюваному було 18 років і він народився в Москві. Le Parisien пише, що він мав чеченське походження.

За даними джерела в поліції, свідки чули, як нападник кричав "Аллаху Акбар" або "Бог великий".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вчителя було вбито, оскільки він "навчав свободи слова". Він назвав напад ісламістським терактом.

Прокурори з питань боротьби з тероризмом проводять розслідування.

Як повідомляє газета Le Monde, жертва - учитель історії та географії - розповідала в класі про свободу слова в зв'язку з карикатурами на Мухаммеда. За повідомленнями ЗМІ, учитель порадив студентам-мусульманам покинути кімнату, якщо вони вважають, що це може їх образити.

Нападник виклав фото обезголовленого викладача в Twitter і написав, що "стратив одного з псів Макрона, який посмів принизити Мухаммеда".

У зв’язку з убивством 9 людей заарештовано, у тому числі двоє батьків студентів коледжу.

Загиблому викладачу було 47 років. Повідомляється, що після уроку з карикатурами батьки погрожували йому і навіть подали скаргу до міліції.

Убивство сталось через п’ять років після нападу на офіс сатиричного журналу Charlie Hebdo, який публікував карикатури на пророка Мухаммеда. Тоді від рук ісламістів померли 12 людей.

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