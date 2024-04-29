Міністр закордонних справ КНР Лінь Цзянь підтвердив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня здійснить державні візити до трьох європейських країн.

Про це повідомила агенція Reuters.

Глава МЗС КитаюЛінь Цзянь підтвердиви поїздку китайського лідера до Європи.

Він сказав, що двосторонні відносини з Францією зберігають міцну динаміку зростання, а обидві країни мають стратегічні комунікації та практичну співпрацю.

"Китай сподівається на співпрацю з Францією для подальшого зміцнення політичної взаємної довіри, солідарності та співпраці", – заявив Лінь.

За його словами, Сі проведе переговори з президентом Сербії Александаром Вучичем, щоб обмінятися думками щодо двосторонніх відносин і обговорити покращення китайсько-сербських відносин.

Минулого тижня ЗМІ писали, що Сі їде до Белграда у річницю бомбардування посольства Китаю, проте офіційних підтверджень не було.