CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФранцузьке місто Бордо обмежить швидкість руху автомобілів до 30 км/год майже на всіх вулицях із січня 2022 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Французьке місто Бордо обмежить швидкість руху авто до 30 км/год
Повільна їзда не призведе до втрати часу, і я хотів би нагадати вам, що середня швидкість автомобіля в місті становить 14 км/год
Фото: з вільного доступу
Про це оголосила міська влада, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.
Це обмеження стосуватиметься майже 90% вулиць міста, за винятком міських бульварів та набережних на двох берегах, де залишать швидкість 50 км/год.
Мер Бордо П'єр Гурмік заявив, що це рішення "заспокоїть мікрорайони" і "зменшить кількість автомобілів" у цьому регулярно завантаженому місті та "зменшить забруднення".
"Повільна їзда не призведе до втрати часу, і я хотів би нагадати вам, що середня швидкість автомобіля в місті становить 14 км/год", - сказав Гурмік.
Мер Бордо також планує до кінця свого терміну у 2026 році потроїти коридори, призначені для автобусів та велосипедів, а також збільшити майже на третину сотні кілометрів існуючих у місті велосипедних доріжок, пояснюючи, що наразі "30% поїздок довжиною менше 2 км все ще здійснюються автомобілем".
Влада Бордо також хоче збільшити пішохідну зону з 40 до 65 гектарів до 2023 року, щоб вона стала "одним з найбільших пішохідних просторів у Франції".
Нагадаємо, на більшості вулиць Парижа з 30 серпня почало діяти обмеження швидкості 30 км /год.
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