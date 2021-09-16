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Французьке місто Бордо обмежить швидкість руху авто до 30 км/год

Повільна їзда не призведе до втрати часу, і я хотів би нагадати вам, що середня швидкість автомобіля в місті становить 14 км/год
Французьке місто Бордо обмежить швидкість руху автомобілів до 30 км/год майже на всіх вулицях із січня 2022 року.
Французьке місто Бордо обмежить швидкість руху авто до 30 км/год Фото: з вільного доступу
Про це оголосила міська влада, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.
 
Це обмеження стосуватиметься майже 90% вулиць міста, за винятком міських бульварів та набережних на двох берегах, де залишать швидкість 50 км/год.
 
Мер Бордо П'єр Гурмік заявив, що це рішення "заспокоїть мікрорайони" і "зменшить кількість автомобілів" у цьому регулярно завантаженому місті та "зменшить забруднення".
 
"Повільна їзда не призведе до втрати часу, і я хотів би нагадати вам, що середня швидкість автомобіля в місті становить 14 км/год", - сказав Гурмік.
 
Мер Бордо також планує до кінця свого терміну у 2026 році потроїти коридори, призначені для автобусів та велосипедів, а також збільшити майже на третину сотні кілометрів існуючих у місті велосипедних доріжок, пояснюючи, що наразі "30% поїздок довжиною менше 2 км все ще здійснюються автомобілем".
 
Влада Бордо також хоче збільшити пішохідну зону з 40 до 65 гектарів до 2023 року, щоб вона стала "одним з найбільших пішохідних просторів у Франції".
 
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16 09 2021 10:17
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