НОВИНИНа більшості вулиць Парижа з 30 серпня почало діяти обмеження швидкості 30 км /год.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Парижі на більшості вулиць заборонили їздити швидше 30 км/год
Головним аргументом на користь такого рішення називають безпеку, оскільки у разі ДТП на більшій швидкості у пішохода менші шанси вижити, а у водія залишається менше часу зреагувати
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Вища швидкість залишиться дозволеною лише на декількох великих вулицях - 50 км / год, а також кільцевій дорозі - 70 км / год.
Головним аргументом на користь такого рішення називають безпеку, оскільки у разі ДТП на більшій швидкості у пішохода менші шанси вижити, а у водія залишається менше часу зреагувати.
У мерії вважають, що такі обмеження швидкості допоможуть забезпечити кращі умови для співіснування на дорозі автомобілістів, велосипедистів і пішоходів, а також знизить рівень шуму.
Встановлення обмежень швидкості було однією з передвиборчих обіцянок мера Анн Ідальго.
З 2022 року у Парижі хочуть заборонити транзитний проїзд авто через центр. За даними мерії, зараз частка транспорту, що їде через центр міста транзитом, складає 40-60% всього трафіку, залежно від годин. Кількість авто, які проїжджають центральними вулицями, у 10 разів перевищує кількість автомобілів тих, хто живе у центрі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 08 2021 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Першу українську місію на Місяць здійснять у 2022 році
- ФОТО Google розробляє додаток для бігунів із порушеннями зору
- ФОТО У Туреччині археологи розкопали будинки віком 5,5 тисячі років
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
No articles