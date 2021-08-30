Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Парижі на більшості вулиць заборонили їздити швидше 30 км/год

Головним аргументом на користь такого рішення називають безпеку, оскільки у разі ДТП на більшій швидкості у пішохода менші шанси вижити, а у водія залишається менше часу зреагувати
На більшості вулиць Парижа з 30 серпня почало діяти обмеження швидкості 30 км /год.
У Парижі на більшості вулиць заборонили їздити швидше 30 км/год Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
 
Вища швидкість залишиться дозволеною лише на декількох великих вулицях - 50 км / год, а також кільцевій дорозі - 70 км / год.
 
Головним аргументом на користь такого рішення називають безпеку, оскільки у разі ДТП на більшій швидкості у пішохода менші шанси вижити, а у водія залишається менше часу зреагувати. 
 
У мерії вважають, що такі обмеження швидкості допоможуть забезпечити кращі умови для співіснування на дорозі автомобілістів, велосипедистів і пішоходів, а також знизить рівень шуму. 
 
Встановлення обмежень швидкості було однією з передвиборчих обіцянок мера Анн Ідальго.
 
З 2022 року у Парижі хочуть заборонити транзитний проїзд авто через центр. За даними мерії, зараз частка транспорту, що їде через центр міста транзитом, складає 40-60% всього трафіку, залежно від годин. Кількість авто, які проїжджають центральними вулицями, у 10 разів перевищує кількість автомобілів тих, хто живе у центрі.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 08 2021 14:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Стан відновлюваної енергетики в Україні

Стан відновлюваної енергетики в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.