Злочинець на самокаті пограбував ювелірний магазин у Парижі на два мільйони євро Ведеться розслідування

Ювелірний магазин Chaumet недалеко від Єлисейських полів у центрі Парижа пограбували, вкравши товарів на суму майже 2 мільйони євро.

Фото: з вільного доступу

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