НОВИНИЮвелірний магазин Chaumet недалеко від Єлисейських полів у центрі Парижа пограбували, вкравши товарів на суму майже 2 мільйони євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Злочинець на самокаті пограбував ювелірний магазин у Парижі на два мільйони євро
Ведеться розслідування
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.
Пограбування сталося в робочий час ближче до вечора вівторка. Зазначається, що озброєний злочинець прибув і втік на мотосамокаті. Його особистість і місцезнаходження невідомі.
Ведеться розслідування.
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