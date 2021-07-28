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Злочинець на самокаті пограбував ювелірний магазин у Парижі на два мільйони євро

Ведеться розслідування
Ювелірний магазин Chaumet недалеко від Єлисейських полів у центрі Парижа пограбували, вкравши товарів на суму майже 2 мільйони євро.
Злочинець на самокаті пограбував ювелірний магазин у Парижі на два мільйони євро Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.
 
Пограбування сталося в робочий час ближче до вечора вівторка. Зазначається, що озброєний злочинець прибув і втік на мотосамокаті. Його особистість і місцезнаходження невідомі.
 
Ведеться розслідування.
 
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28 07 2021 11:49
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