З музеїв у Нідерландах вкрали речі нацистів на мільйон євро

Військово-історичні музеї в Нідерландах посилюють охорону після того, як деякі музеї пограбували. Злодії викрадали форму нацистів та інші їхні речі часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на The Guardian.

Два тижні тому з Національного музею війни та опору Нідерландів в Оверлоні вночі викрали речі на 100 тисяч євро. Зокрема вкрали уніформи СС, парашути, шоломи, біноклі, вогнепальну зброю, зокрема гвинтівку Fallschirmjägergewehr, вартістю в 50 тисяч євро.

Власник музею Ян де Йонге мешкає неподалік від місця роботи, проте вночі не чув жодного шуму. Зловмисники просвердлили у дверях дірки, щоб потрапити усередину.

"Це все німецькі речі, вони нічого не брали у союзників. Французький, англійський, канадський куточок цілі. Німецькі речі, особливо одяг, трапляється рідко", - сказав Йонге.

Він додав, що колекція була приватною та не застрахованою, тепер зловмисники можуть спробувати продати вкрадене.

У серпні з музею у місті Бек нацистських речей вкрали на 1,5 млн євро. За словами власника Вім Зелена, двері вибили шестеро людей. Також вони розбили всі вітрини, але забрали саме предмети німецьких військових.

Зелен напротивагу Йонге вважає, що якщо зловмисники захочуть продати вкрадене, їх відразу спіймають, бо «світ музейників тісний».

Як захищатимуться музеї?

Після нещодавнього пограбування Національний музей війни та опору Нідерландів в Оверлоні поверне до Нідерландського інституту військової документації дві рідкісні книжки нацистів.

Одна з книжок, які поверне музей до Національного інституту військової документації



Фото: Oorlogsmuseum Overloon

У музеї в Лун-оп-Занді з зал прибрали персональні столові прибори Адольфа Гітлера та Генріха Гіммлера, а також встановили нові захисні двері. Військову форму нацистів теж заховають. А біля музею в місті Арнемі встановлять блокпости, щоб великі автівки не змогли проїхати.

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