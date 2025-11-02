Лувр пограбували не профі: прокуратура Парижа

Французькі правоохоронці повідомили, що за інцидентом у Луврі стоять дрібні місцеві злочинці з району Сені-Сен-Дені.

Прокурор Парижа Лора Беккуа заявила, що пограбування Лувру здійснили не організовані злочинці високого рівня, а дрібні місцеві злочинці.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За словами прокурора, хоча інцидент "не зовсім звичайний", адже його учасники не мають типових навичок для складних операцій професійної злочинності. Серед заарештованих: чотири особи, включно з подругою одного з підозрюваних, які проживають у районі Сені-Сен-Дені на півночі Парижа, що відомий низьким рівнем доходів.

"Це явно місцеві жителі. Всі вони більш-менш постійно проживають у Сені-Сен-Дені" – зазначила Беккуа.

Водночас прокуратура повідомила, що двоє з чотирьох заарештованих наразі заперечують свою причетність до пограбування. За словами Беккуа, принаймні одна особа все ще вважається зниклою, а наявність інших спільників не виключена.

Вчора ми повідомляли, що грабіжників Лувру затримали на стадіоні під час футбольного матчу в Парижі. Однак пізніше стало відомо, що частину з них відпустили.