Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Грабіжників Лувру затримали на стадіоні під час футбольного матчу в Парижі

01 листопада 2025, 11:06
Грабіжників Лувру затримали на стадіоні під час футбольного матчу в Парижі
Стадіон "Вемблі" у кольорах французького прапора Фото: Reuters
Затримання підозрюваних відбулось просто на стадіоні перед матчем.

Чотирьох підозрюваних у гучному пограбуванні Лувру затримали прямо під час футбольного матчу чемпіонату Франції в Парижі.

Про це повідомляє французька громадська інформаційна мережа France Info.

Правоохоронці Франції затримали чотирьох осіб, підозрюваних у зухвалому пограбуванні музею. Зловмисників помітили в черзі на матч Ліги 1 між "Парижем" і "Ліоном", де вони спокійно чекали на вхід.

Пограбування Лувру сталося вранці 19 жовтня і тривало лише кілька хвилин. Невідомі викрали дев’ять коштовностей із колекції Наполеона, оцінених приблизно у 88 мільйонів євро, повідомила прокурор Лора Беккуо.

Арешт відбувся ввечері 29 жовтня близько 20:30 за місцевим часом. Операцію провела французька бригада з боротьби з бандитизмом. Затримання пройшло швидко і без інцидентів.

Всього після крадіжки в музеї вже заарештовано щонайменше сім осіб. Один із підозрюваних перебував під наглядом з початку розслідування: його особу встановили за аналізом ДНК, який підтвердив участь чоловіка у злочині. За даними Le Parisien і RTL, він міг бути водієм одного з мотоциклів, на яких грабіжники втекли з місця події.

Ще четверо затриманих, за версією слідства, були близькими спільниками організаторів пограбування і брали участь у його підготовці.

Камери спостереження зафіксували, як злочинці залишали Лувр на мотоциклах із коштовностями. Крадіжка ювелірних виробів із колекції Наполеона стала однією з найгучніших у історії музею.

Розслідування триває, а експерти не виключають участі у злочині міжнародних кримінальних угруповань.

Два дні тому ми повідомляли, що у Франції затримали ще п'ятьох осіб у справі пограбування Лувру.

 

Луврпограбування

Останні матеріали

Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється