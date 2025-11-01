Грабіжників Лувру затримали на стадіоні під час футбольного матчу в Парижі

Затримання підозрюваних відбулось просто на стадіоні перед матчем.

Чотирьох підозрюваних у гучному пограбуванні Лувру затримали прямо під час футбольного матчу чемпіонату Франції в Парижі.

Про це повідомляє французька громадська інформаційна мережа France Info.

Правоохоронці Франції затримали чотирьох осіб, підозрюваних у зухвалому пограбуванні музею. Зловмисників помітили в черзі на матч Ліги 1 між "Парижем" і "Ліоном", де вони спокійно чекали на вхід.

Пограбування Лувру сталося вранці 19 жовтня і тривало лише кілька хвилин. Невідомі викрали дев’ять коштовностей із колекції Наполеона, оцінених приблизно у 88 мільйонів євро, повідомила прокурор Лора Беккуо.

Арешт відбувся ввечері 29 жовтня близько 20:30 за місцевим часом. Операцію провела французька бригада з боротьби з бандитизмом. Затримання пройшло швидко і без інцидентів.

Всього після крадіжки в музеї вже заарештовано щонайменше сім осіб. Один із підозрюваних перебував під наглядом з початку розслідування: його особу встановили за аналізом ДНК, який підтвердив участь чоловіка у злочині. За даними Le Parisien і RTL, він міг бути водієм одного з мотоциклів, на яких грабіжники втекли з місця події.

Ще четверо затриманих, за версією слідства, були близькими спільниками організаторів пограбування і брали участь у його підготовці.

Камери спостереження зафіксували, як злочинці залишали Лувр на мотоциклах із коштовностями. Крадіжка ювелірних виробів із колекції Наполеона стала однією з найгучніших у історії музею.

Розслідування триває, а експерти не виключають участі у злочині міжнародних кримінальних угруповань.

Два дні тому ми повідомляли, що у Франції затримали ще п'ятьох осіб у справі пограбування Лувру.