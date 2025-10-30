У Франції затримали ще п’ять осіб у справі пограбування Лувру

Загальна кількість затриманих тепер становить сім.

У Франції офіційно підтвердили затримання п’яти нових підозрюваних у справі про скандальне пограбування Лувру, що збільшує загальну кількість затриманих до семи.

Про це в ранковому ефірі повідомила прокурорка Парижа Лор Беккюо, передає BFMTV, пише "Європейська правда".

За її словами, увечері 29 жовтня у столичному регіоні затримали п’ятьох осіб, яких підозрюють у причетності до крадіжки коштовностей з галереї Аполлона у Луврі.

"Одного з затриманих вважають одним із чотирьох безпосередніх учасників пограбування. Інші четверо можуть володіти інформацією про те, як розгорталися події", – зазначила прокурорка.

До розслідування залучено близько сотні правоохоронців, зокрема з Німеччини та Інтерполу.

Нагадаємо, що Пограбування Лувру сталося в ніч проти 19 жовтня. Грабіжники проникли до Галереї Аполлона через вікно, використавши вантажний підіймач і дискову пилку.

Усього за сім хвилин вони викрали дев’ять коштовностей, серед яких тіари, кольє та сережки, що належали королевам Гортензії, Марії-Амелі та Марії-Луїзі Австрійській.