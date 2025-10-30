Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Франції затримали ще п’ять осіб у справі пограбування Лувру

30 жовтня 2025, 11:03
У Франції затримали ще п’ять осіб у справі пограбування Лувру
Фото: з відкритих джерел
Загальна кількість затриманих тепер становить сім.

У Франції офіційно підтвердили затримання п’яти нових підозрюваних у справі про скандальне пограбування Лувру, що збільшує загальну кількість затриманих до семи.

Про це в ранковому ефірі повідомила прокурорка Парижа Лор Беккюо, передає BFMTV, пише "Європейська правда".

За її словами, увечері 29 жовтня у столичному регіоні затримали п’ятьох осіб, яких підозрюють у причетності до крадіжки коштовностей з галереї Аполлона у Луврі.

"Одного з затриманих вважають одним із чотирьох безпосередніх учасників пограбування. Інші четверо можуть володіти інформацією про те, як розгорталися події", – зазначила прокурорка.

До розслідування залучено близько сотні правоохоронців, зокрема з Німеччини та Інтерполу.

Нагадаємо, що Пограбування Лувру сталося в ніч проти 19 жовтня. Грабіжники проникли до Галереї Аполлона через вікно, використавши вантажний підіймач і дискову пилку.

Усього за сім хвилин вони викрали дев’ять коштовностей, серед яких тіари, кольє та сережки, що належали королевам Гортензії, Марії-Амелі та Марії-Луїзі Австрійській.

 

ФранціяЛуврпограбування

Останні матеріали

Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Політика
"Ми – скажені розпалювачі війни". Як російські пропагандони обурюються останніми напівкроками Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 06:21
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти
Cуспільство
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти "Шахедів" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 18:03
Захід має об’єднатися проти
Політика
Захід має об’єднатися проти "осі зла". Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Політика
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 08:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється