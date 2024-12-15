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Французькі дипломати вперше за 12 років відвідають Сирію

15 грудня 2024, 20:31
Французькі дипломати вперше за 12 років відвідають Сирію
Фото: з вільного доступу
Після початку правління Асада Франція підтримувала курдські сили на північному сході Сирії.

У вівторок дипломати з Франції вперше за 12 років поїдуть до Сирії, де оцінять політичну ситуацію і ситуацію у сфері безпеки в країні. 

Про це повідомляє телеканал Sky News.

"Група французьких дипломатів вирушить до Сирії у вівторок, щоб продемонструвати готовність Франції підтримати сирійський народ", - йдеться в заяві МЗС країни.

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що місія "встановлюватиме початковий контакт" із новою владою і "оцінюватиме нагальні потреби населення".

Телеканал пише, що у 2012 році після розриву стосунків із сирійським диктатором Башаром Асадом, Париж не прагнув до нормалізації відносин з урядом Сирії.
Франція підтримувала загалом світську опозицію у вигнанні, а також курдські сили на північному сході Сирії.

Минулого тижня стало відомо, що Блінкен з несподіваним візитом прибув до Іраку.

 

ФранціяСирія

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