Французькі дипломати вперше за 12 років відвідають Сирію

Після початку правління Асада Франція підтримувала курдські сили на північному сході Сирії.

У вівторок дипломати з Франції вперше за 12 років поїдуть до Сирії, де оцінять політичну ситуацію і ситуацію у сфері безпеки в країні.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

"Група французьких дипломатів вирушить до Сирії у вівторок, щоб продемонструвати готовність Франції підтримати сирійський народ", - йдеться в заяві МЗС країни.

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що місія "встановлюватиме початковий контакт" із новою владою і "оцінюватиме нагальні потреби населення".

Телеканал пише, що у 2012 році після розриву стосунків із сирійським диктатором Башаром Асадом, Париж не прагнув до нормалізації відносин з урядом Сирії.

Франція підтримувала загалом світську опозицію у вигнанні, а також курдські сили на північному сході Сирії.

Минулого тижня стало відомо, що Блінкен з несподіваним візитом прибув до Іраку.