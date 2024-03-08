Французькі оборонні концерни співпрацюватимуть з Україною – глава Міноборони

Себастьян Лекорню назвав виробника дронів Delair та виробника танків KNDS.

Французькі та українські оборонні концерни планують "створити партнерства" з українськими підприємствами для підтримки України у війні з росією.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, зазначивши, що йдеться в тому числі про виробництво безпілотників та запасних частин для військової техніки, повідомляє Bloomberg.

"Я оголошую сьогодні вранці, що французькі компанії створять партнерства для виробництва обладнання в Україні", – сказав Лекорню 8 березня в інтерв'ю радіо RMC,

Міністр згадав у своїй промові французького виробника безпілотників Delair та франко-німецького виробника бойових танків KNDS. Лекорню також сказав, що є підприємства. які розглянуть можливість спільного виробництва боєприпасів, "хоча це займе більше часу". Він підтвердив, що Франція замовила 200 ракет класу "земля-повітря" Aster виробництва MBDA, частина з яких буде відправлена в Україну.

Нагадаємо, 7 березня президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з лідерами партій, аби підтвердити стратегію підтримки України. Під час цієї зустрічі він назвав умову, за якої Франція могла б відправити свої війська до України – якщо лінія фронту просунеться "в напрямку Одеси або Києва".

Раніше повідомлялось, французькі війська готуються до високоінтенсивного конфлікту, навчаючись наслідкам подій в Україні.