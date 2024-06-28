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Французькі ультраправі можуть отримати 37% голосів у першому турі виборів – Reuters

28 червня 2024, 17:43
Французькі ультраправі можуть отримати 37% голосів у першому турі виборів – Reuters
Фото: з вільних джерел
Останнє опитування громадської думки опублікувало видання Les Echos.

Воно показало, що ультраправе "Національне об'єднання" може отримати 37% голосів виборців за підсумками першого туру парламентських виборів у Франції, повідомляє Reuters.

Рейтинг "Національного об'єднання" зріс на два відсоткові пункти порівняно з останнім опитуванням, яке було проведене тиждень тому. 

Разом з тим, політичний блок президента Емманюеля Макрона "Разом" має 20% підтримки, а це на два відсоткові пункти менше, ніж 7 днів тому. 

Рейтинг альянсу лівих партій "Новий народний фронт" складає 28% виборців. Цей показник за тиждень не змінився.

BFM TV в іншому опитуванні, повідомляє, що "Національне об'єднання" потенційно може отримати 260-295 місць у Національній асамблеї.

Проте вирішальним має стати другий тур голосування 7 липня і його результат наразі важко передбачити, адже він значною мірою залежатиме від того, яким буде об'єднання суперників ультраправих та їхні дії щодо зняття кандидатів, щоб їм завадити.

Нагадаємо, що З 6 по 9 червня в країнах Європейського Союзу пройшли вибори до Європейського парламенту.

За результатами голосування у Франції, ультраправа партія Марін ле Пен "Національне об'єднання" здобула 31,5% голосів, а партія Макрона "Відродження" - лише 15,2% голосів.

З огляду на такі результати, Макрон оголосив про розпуск "Національних зборів" - нижньої палати французького парламенту та оголосив дострокові парламентські вибори. Вони відбудуться у два тури - 30 червня і 7 липня.

 

вибориФранціяультраправі

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