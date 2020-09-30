ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНауковці Інституту Пастера (Лілль, Франція) досліджують молекулу, яка може стати основою для створення ефективних ліків від коронавірусу.
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Французькі вчені виявили молекулу, ефективну проти коронавірусу
Фото: med-portal.com.ua
Про це Інститут повідомив у Tвіттері, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Дослідники виявили молекулу, ефективну проти коронавірусу. Наступний етап – клінічні випробування, які потребують додаткового фінансування», - зазначається у дописі.
Назва молекули тримається у таємниці.
Раніше в Китаї десятки тисяч людей вже отримали щеплення від нового коронавірусу попри те, що безпеку та ефективність застосованої вакцини наразі не доведено.
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