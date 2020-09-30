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Французькі вчені виявили молекулу, ефективну проти коронавірусу

Науковці Інституту Пастера (Лілль, Франція) досліджують молекулу, яка може стати основою для створення ефективних ліків від коронавірусу.
Французькі вчені виявили молекулу, ефективну проти коронавірусу Фото: med-portal.com.ua
Про це Інститут повідомив у Tвіттері, передає власний кореспондент Укрінформу.
 
«Дослідники виявили молекулу, ефективну проти коронавірусу. Наступний етап – клінічні випробування, які потребують додаткового фінансування», - зазначається у дописі.
 
Назва молекули тримається у таємниці.
 
Раніше в Китаї десятки тисяч людей вже отримали щеплення від нового коронавірусу попри те, що безпеку та ефективність застосованої вакцини наразі не доведено.

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30 09 2020 11:48
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