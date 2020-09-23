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У Польщі оголосили про створення ліків від коронавірусу

Виготовлення препарату стало можливим завдяки плазмі людей, які одужали від коронавірусу
Зараз препарат передають на клінічні випробування в чотирьох центрах в Любліні, Битомі, Білостоці та Варшаві.
У Польщі оголосили про створення ліків від коронавірусу Фото: вакцина від коронавірусу (freepik)

Польська компанія Biomed офіційно оголосила про розробку перших у світі ефективних ліків від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Виготовлення препарату стало можливим завдяки плазмі людей, які одужали від коронавірусу. Зараз препарат передають на клінічні випробування в чотирьох центрах в Любліні, Битомі, Білостоці та Варшаві.

"23 вересня завершився етап виробництва, в результаті якого було виготовлено понад три тисячі ампул імуноглобуліну anti-SARS-CoV-2, які після завершення необхідних тестів, в тому числі тестів на стабільність продукту, будуть передані на клінічні випробування. Випуск препарату для некомерційних клінічних випробувань заплановано на четвертий квартал 2020 року", - сказала глава компанії Марцин Пірог.

Виробництво препарату почалося 18 серпня, його робили з плазми людей, які одужують після інфікування коронавірусом. Зі 150 літрів крові, які були запущені для виробництва препарату, понад 100 надійшли від шахтарів з Ястшембської вугільної компанії, на шахтах якої сталися кілька локальних спалахів зараження.

"Лікування COVID-19 плазмою видужуючих вже схвалено ВООЗ і Міністерством охорони здоров'я Польщі", - сказав доктор Гжегож Челей, сенатор парламенту Польщі, який був присутній на представленні препарату.

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23 09 2020 12:50
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