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ЄС збільшує бюджет на 6,2 млрд євро через коронавірус

Європейська комісія буде використовувати ці гроші як передоплату для попереднього замовлення доз вакцини
У переглянутому бюджеті збільшуються виплати по Інструменту екстреної підтримки (ESI) на 1,09 мільярда євро, щоб забезпечити розробку і впровадження вакцини від коронавірусу
ЄС збільшує бюджет на 6,2 млрд євро через коронавірус Фото: telegraph.co.uk

Рада Європейського союзу затвердив рішення додати 6,2 мільярда євро в бюджет блоку на 2020 рік для усунення наслідків кризи COVID-19 і для фінансування, зокрема, стратегії вакцинації.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі Ради.

У переглянутому бюджеті збільшуються виплати по Інструменту екстреної підтримки (ESI) на 1,09 мільярда євро, щоб забезпечити розробку і впровадження вакцини від коронавірусу. Європейська комісія буде використовувати ці гроші як передоплату для попереднього замовлення доз вакцини.

Також збільшуються виплати на 5,1 млрд євро за інвестиційними ініціативами Corona Response Investment Initiative (CRII) і Corona Response Investment Initiative Plus (CRII +).

Гроші будуть використані для покриття додаткових потреб, пов'язаних з пандемією, до кінця року.

Очікується, що на пленарному засіданні 14-17 вересня Європейський парламент погодить свою позицію щодо проєкту внесення поправок в бюджетну пропозицію. Як тільки буде досягнуто згоди, проєкт поправок набуде чинності.

Нагадаємо, що Єврокомісія попередньо домовилась про 200 млн доз вакцини з шостим розробником

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11 09 2020 15:52
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