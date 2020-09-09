Єврокомісія попередньо домовилась про 200 млн доз вакцини з шостим розробником
Єврокомісія завершила попередні перемовини з BioNTech-Pfizer щодо закупівлі майбутньої вакцини від коронавірусу.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, пише "Європейська правда".
Німецька BioNTech та американська Pfizer, які разом розробляють вакцину на основі технології РНК (RNA) - вже шостий розробник, з яким попередньо домовилися про закупівлю вакцини.
Крім неї, перемовини завершили також з Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac та Moderna, а з AstraZeneca вже підписано угоду.
Єврокомісія домовляється одразу з низкою компаній, щоб збільшити ймовірність отримати ефективну вакцину.
Очікувана угода з розробником передбачає придбання від імені країн ЄС 200 млн доз вакцини, з можливістю подальшої закупівлі ще 100 мл доз, якщо вакцина виявиться безпечною та ефективною.
Ця угода дасть можливість членам ЄС купувати вакцину для себе, або ж для передачі країнам з середнім та низьким достатком чи в інші країни Європи.
Нагадаємо, що напередодні Єврокомісія фінально підписала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу
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