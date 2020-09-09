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Єврокомісія попередньо домовилась про 200 млн доз вакцини з шостим розробником

Єврокомісія домовляється одразу з низкою компаній, щоб збільшити ймовірність отримати ефективну вакцину
Німецька BioNTech та американська Pfizer, які разом розробляють вакцину на основі технології РНК (RNA) - вже шостий розробник, з яким попередньо домовилися про закупівлю вакцини.
Єврокомісія попередньо домовилась про 200 млн доз вакцини з шостим розробником Фото: gettyimages.com

Єврокомісія завершила попередні перемовини з BioNTech-Pfizer щодо закупівлі майбутньої вакцини від коронавірусу.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Німецька BioNTech та американська Pfizer, які разом розробляють вакцину на основі технології РНК (RNA)  - вже шостий розробник, з яким попередньо домовилися про закупівлю вакцини.

Крім неї, перемовини завершили також з Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac та Moderna, а з AstraZeneca вже підписано угоду.  

Єврокомісія домовляється одразу з низкою компаній, щоб збільшити ймовірність отримати ефективну вакцину.

Очікувана угода з розробником передбачає придбання від імені країн ЄС 200 млн доз вакцини, з можливістю подальшої закупівлі ще 100 мл доз, якщо вакцина виявиться безпечною та ефективною. 

Ця угода дасть можливість членам ЄС купувати вакцину для себе, або ж для передачі країнам з середнім та низьким достатком чи в інші країни Європи.

Нагадаємо, що напередодні Єврокомісія фінально підписала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу

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09 09 2020 15:12
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