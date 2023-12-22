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Французькі війська повністю вийшли з Нігеру

22 грудня 2023, 20:51
Французькі війська повністю вийшли з Нігеру
Фото: AFP
Сьогодні французькі війська залишили цю країну, що означає кінець десятилітньої анти ісламістської операції Франції в регіоні Сахель в Західній Африці.

Про це повідомляє телеканал France24.

"Сьогоднішня дата знаменує кінець процесу виведення французьких сил у регіоні Сахель", - заявив лейтенант армії Нігеру Салім Ібрагім на церемонії в столиці країни - місті Ніамеї, присвяченій завершенню військової присутності Франції. 

Після виходу Франції з Нігеру в країні залишаються сотні військовослужбовців США і декілька підрозділів італійських та німецьких військ.

Франція впевнена, що виведе своїх 1500 солдатів і пілотів з Нігеру після того, як новий правлячий режим країни став вимагати залишити її територію після державного перевороту 26 липня.

Війська Франції були змушені залишити сусідні колишні колонії Малі минулого року і Буркіна-Фасо на початку цього року після військових переворотів в них.

Всі три країни борються з джихадистським повстанням, яке спалахнуло на півночі Малі у 2012 році, а потім поширилося на Нігер та Буркіна-Фасо.

Кілька переворотів в регіоні з 2020 року призвела до погіршення відносин з колишньою колоніальною державою Францією і повороту зазначених африканських країн до більшого зближення з росією.

Ще влітку в Нігері солдати звинуватили Францію у намірі "військового втручання".

 

ФранціяНігервійська

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