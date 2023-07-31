В Нігері солдати звинуватили Францію в намірі "військового втручання"

Нігерські військови, які скинули президента країни Мохамеда Базума сьогодні звинуватили Францію по національному телебаченню у намірі "втрутитися військовим шляхом", щоб поновити його на посаді.

Про це передає L’Express.

"Згідно зі своєю політикою пошуку шляхів і засобів військового втручання в Нігер, Франція, за співучасті деяких нігерійців, провела зустріч у штаб-квартирі Національної гвардії Нігера з метою отримання необхідних політичних і військових повноважень", - пише видання.

Вчора в представництві Офісу президента Франції Еммануеля Макрона заявили про "негайну й рішучу" відповідь у разі будь-якого прояву агресії проти французьких громадян та національних інтересів у НІгері.

В Європейському Союзі в понеділок оголосили, що у ЄС вважатимуть нігерійських путчистів відповідальними за "будь-який напад на цивільних осіб, дипломатичний персонал або об'єкти".