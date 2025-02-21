Французькі винищувачі перехопили два літаки рф біля узбережжя Латвії

Вони не відповідали міжнародним авіаційним правилам.

Винищувачі Rafale перехопили два літаки російської федерації недалеко біля узбережжя Латвії через недотримання міжнародних авіаційних правил.

Про це Об'єднаний штаб Збройних сил Франції написав в соцмережі X (Twitter).

"Rafale піднявся в повітря для виявлення Іл-78 та Іл-20М біля узбережжя Латвії, які не відповідали міжнародним авіаційним правилам. Франція залишається повністю відданою забезпеченню захисту повітряного простору НАТО", - йдеться в дописі.

Іл-78 це радянський і російський військово-транспортний літак-заправник, створений на базі Іл-76. Використовується для дозаправки в повітрі стратегічної та тактичної авіації. Він обладнаний трьома паливороздавальними агрегатами та додатковими паливними баками у вантажному відсіку.

Іл-20М це розвідувальний літак на базі Іл-18, який оснащений спеціальним обладнанням для радіоелектронної розвідки, перехоплення сигналів та аерофотозйомки. Його використовують для збору даних про військову активність, об'єкти інфраструктури і системи ППО противника.

Не так давно ми писали, що F-35 перехопили над Балтійським морем три російські літаки.