Французькі заворушення коштуватимуть бізнесу €1 млрд

Заворушення вже відчутно вплинули на туристичні тенденції.

Суму збитків унаслідок заворушень у Франції, в результаті яких було розграбовано понад 450 магазинів і знищено 300 банкоматів, оцінюють майже в 1 мільярд євро.

Про це повідомила найбільша профспілка роботодавців MEDEF, пише Euractiv.

Протягом останнього тижня Франція переживає загальнонаціональні заворушення, викликані вбивством 17-річного підлітка поліцією в паризькому передмісті у вівторок, 27 червня.

Хоча ці події відкрили широку дискусію щодо соціально-економічного статусу передмість великих міст, вартість збитків, завданих суспільству, є високою.

"Ще занадто рано називати точну цифру, але ми вже оцінюємо збитки у понад 1 мільярд євро", – заявив президент MEDEF Жоффруа Ру де Безьє французьким ЗМІ.

Його оцінки стосуються лише приватного сектору, не враховуючи державну власність та понад 5000 автомобілів, які були пошкоджені та підпалені.

Ру де Безьє також попередив, що заворушення вже відчутно вплинули на туристичні тенденції: за даними паризького бюро туристичної інформації, очікується, що кількість скасованих бронювань сягне 20-25% від усіх бронювань у Парижі.

Хоча загальну вартість збитків від заворушень ще слід точно підрахувати, транспортне управління Паризького регіону стверджує, що для компенсації за спалені автобуси і трамваї знадобиться 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю неподалік від Парижа. Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.