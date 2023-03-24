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Французьким держслужбовцям заборонили використовувати TikTok та Netflix

24 березня 2023, 19:17
Французьким держслужбовцям заборонили використовувати TikTok та Netflix
Фото: з відкритих джерел
Сьогодні уряд Франції заборонив встановлювати та використовувати усі розважальні застосунки на робочих телефонах державних службовців.

У Франції працює на посадах держслужбовців більше 2,5 мільйона людей.

Повідомляє Le Figaro.

Заборона стосується китайського застосунку TikTok, а також таких сервісів, як Netflix або Candy Crush, уточнили в міністерстві цифрових технологій.

Ці застосунки не мають достатнього рівня кібербезпеки і захисту даних для використання на урядовому обладнанні, йдеться в заяві міністра державної служби Станісласа Геріні.

"Ця заборона застосовується без зволікань і в уніфікований спосіб", - сказав міністр.

Винятки будуть надаватися для професійних потреб, таких як інституційна комунікація адміністрації.

"Уряд повинен захистити Францію від будь-якого можливого нападу на її безпеку і суверенітет", - заявив міністр цифрових технологій Жан-Ноель Барро.

Вчора стало відомо, що В парламенті Британії заблокують TikTok.
ФранціяNETFLIXTikTok

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