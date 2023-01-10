Французький художник Гемі (С215) створив жовто-блакитні графіті на зруйнованих будинках Київщини
Популярний вуличний художник Крістіан Гемі відвідав Україну та створив низку патріотичних графіті на зруйнованих будинках, пише Главком із посиланням на прес-службу Міністерства культури та інформаційної політики.
"Паризький вуличний художник Крістіан Гемі, більше відомий як C215, нещодавно відвідав Україну, де створив чимало графіті в Бучі, Гостомелі та Києві на зруйнованих будівлях", - ідеться в повідомленні.
У Києві митець у кольорах України намалював графіті «Свобода, яка веде народ» на терасі Посольства Франції, роботу, присвячену Тарасу Шевченку, а також декілька графіті на стінах зруйнованих будівель.
Раніше свої графіті на Київщині розмістив всесвітньовідомий британський вуличний художник Бенксі, після чого став почесним громадянином міста Ірпінь у Київській області.