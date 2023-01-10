Французький художник Гемі (С215) створив жовто-блакитні графіті на зруйнованих будинках Київщини

Паризький вуличний художник Крістіан Гемі, більше відомий як C215, нещодавно відвідав Україну

Популярний вуличний художник Крістіан Гемі відвідав Україну та створив низку патріотичних графіті на зруйнованих будинках, пише Главком із посиланням на прес-службу Міністерства культури та інформаційної політики.

"Паризький вуличний художник Крістіан Гемі, більше відомий як C215, нещодавно відвідав Україну, де створив чимало графіті в Бучі, Гостомелі та Києві на зруйнованих будівлях", - ідеться в повідомленні.

У Києві митець у кольорах України намалював графіті «Свобода, яка веде народ» на терасі Посольства Франції, роботу, присвячену Тарасу Шевченку, а також декілька графіті на стінах зруйнованих будівель.

Раніше свої графіті на Київщині розмістив всесвітньовідомий британський вуличний художник Бенксі, після чого став почесним громадянином міста Ірпінь у Київській області.