Британський художник Бенксі продає свої роботи, щоб допомогти Україні

Британський вуличний художник із псевдонімом Бенксі виставив на продаж 50 своїх малюнків-трафаретів, і виручені за роботи кошти планує передати на допомогу українцям.

Про це митець повідомив на своїй сторінці в instagram.

"Я зробив 50 таких принтів, а всі виручені кошти підуть нашим друзям в Україні. Завітайте на сайт banksy.legacyofwarfoundation.com", — написав Бенксі.

На сайті благодійного фонду Legasy Of War зазначається, що кожен принт підписаний та пронумерований, а ціна одного екземпляру складає 5000 фунтів стерлінгів, не враховуючи податків.

Одна людина, згідно з правилами, зможе придбати лише один екземпляр. Для купівлі малюнка необхідно зареєструватися на сайті до п'ятниці 16 грудня. Кандидати будуть відібрані за допомогою комп'ютера.

"На кошти, зібрані від цього продажу, ми негайно закупимо нові машини швидкої допомоги та допоміжні автомобілі. Вони потрібні на Донбасі для продовження евакуації людей з інвалідністю, людей похилого віку та жертв серед цивільного населення", — повідомила генеральний директор фонду Джайлз Дулей.

Крім того, Legasy Of War планує відправляти в Україну генератори, газові обігрівачі, світильники на сонячних батареях, а також допомогати притулкам для представників ЛГБТ-спільноти та жінок у Києві.

Бенксі — псевдонім, справжнє ім'я і походження художника невідомі, навколо його біографії ведуться суперечки. Є версії, що це хтось із відомих британських музикантів (зокрема, Роберт дель Ная з Massive Attack), звичайний мешканець Брістоля або навіть група людей. Сам художник наполягає, що його діяльність як автора графіті несумісна з деанонімізацією. Анонімність не заважає Бенксі продавати свої роботи за мільйони доларів.

У листопаді британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що є автором графіті у селищі Бородянка на Київщині. На руїнах однієї зі знищених росіянами багатоповерхівок він зобразив дівчинку, яка стоїть на руках.

Раніше повідомлялось, що американська благодійна організація HIAS виплатить грошову допомогу українцям.