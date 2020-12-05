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Французький інженер представив "антикоронавірусні" сидіння для літаків

"Ідея зйомного комплекту має сенс, коли потреба в санітарних заходах є тимчасовою та/або обмеженою географічною територією"
Французький авіаційний інженер Флоріан Баржо представив конструкцію сидінь, яка дозволить частково убезпечити пасажирів літаків від поширення COVID-19 під час перельотів.
Французький інженер представив "антикоронавірусні" сидіння для літаків Фото: Економічна правда

Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.

"Баржо вважає, що те, що хочуть авіакомпанії, - це не повний редизайн салону або встановлення нових сидінь, а комплект, що легко знімається і який можна встановити за необхідності", - йдеться у повідомленні.

Дизайн сидінь у літаках, що убезпечить пасажирів від COVID-19

Інженер запропонував встановити на сидіннях мобільну конструкцію, яка розділяє двох пасажирів, що сидять поруч. Панель також захищає їх від тих, хто сидить попереду та позаду.

Свій проєкт Баржо назвав PlanBay.

Конструкція прилягає до порожнього сидіння посередині, завдяки чому пасажири, що сидять біля вікна та проходу, можуть підтримувати соціальну дистанцію один від одного.

За словами Баржо, процес встановлення захисних панелей досить простий, його легко виготовити, а вартість буде низькою.

"Ідея зйомного комплекту має сенс, коли потреба в санітарних заходах є тимчасовою та/або обмеженою географічною територією", - каже Баржо.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 4 млн 270 тисяч 751 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 1 534 371, а померли — 287 540 людей.

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12 05 2020 14:20
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