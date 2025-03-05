Французький оператор може стати альтернативою Starlink для України

Компанія каже, що активно співпрацює з європейськими інституціями та діловими партнерами для цього.

Французький оператор супутникового звʼязку Eutelsat веде переговори з європейськими урядами, щоб розширити звʼязок на територію України. Інвестори припускають, що він може замінити Starlink Ілона Маска.

Про це пише Financial Times.

Компанія каже, що активно співпрацює з європейськими інституціями та діловими партнерами для цього. У них є обладнання, яке можна швидко розгорнути в Україні, щоб підключити найважливіші місії та інфраструктуру.

Eutelsat веде переговори про застосування комбінації супутників — OneWeb на висоті приблизно 1 200 кілометрів над поверхнею Землі і Geo на висоті 35 тисяч кілометрів — для посилення супутникового звʼязку в Україні та Чорноморському регіоні. Вони можуть забезпечувати звʼязок для українських військових дронів, що завдають ударів по армії рф.

Терміни розгортання проєкту залежать від того, наскільки швидко уряди ухвалять рішення та організують необхідну інфраструктуру, зазначає FT. Зараз у Starlink понад 7 000 супутників, тоді як у OneWeb — менш ніж 700. До того ж, термінали французького виробника важчі та не такі зручні для швидкого пересування.

22 лютого агентство Reuters написало, що США погрожують вимкнути Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини. Це критично, бо з початку повномасштабного вторгнення Україна використовує Starlink для критично важливого звʼязку на фронті й обʼєктах критичної інфраструктури.

Маск спростував заяви про можливе відключення Starlink для України.