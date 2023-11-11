Французький суд відхилив апеляцію на екстрадицію Жеваго в Україну
Про це повідомляє Reuters.
Жеваго був заарештований на французькому гірськолижному курорті в грудні минулого року за запитом України, яка розшукує його за звинуваченням у розкраданні вже ліквідованого банку "Фінанси та кредит". Жеваго неодноразово заперечував свою провину.
"Суд приходить до висновку, що держава-подавач не в змозі гарантувати, що пана Жеваго судитиме суд, який може забезпечити основні процесуальні гарантії та захист прав захисту", - йдеться у вироку суду.
В прес-службі Костянтина Жеваго заявили, що Верховний суд Франції після детального аналізу всіх поданих матеріалів, врахування всіх доказів та аргументів, представлених сторонами обвинувачення та захисту, поставив крапку в справі щодо екстрадиції олігарха і зняв з нього усі обмеження, які існували.
Сам Жеваго вкотре заявив, що справа проти нього сфабрикована і не має ніякого юридичного підґрунтя, має ознаки політичного переслідування та тиску.
Український олігарх заявив, що хоче довести справу, що розслідується вже більше 4-х років, або до закриття, або до розгляду в суді якнайшвидше, але ні ДБР, ні Генпрокуратура не проявляють у цьому зацікавленості.
Нагадаємо, що в березні цього року Франція вже відмовила Україні в екстрадиції Жеваго, тоді суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію українського бізнесмена Костянтина Жеваго.