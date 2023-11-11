Французький суд відхилив апеляцію на екстрадицію Жеваго в Україну

Вчора Верховний суд Франції відхилив апеляцію української сторони і постановив, що український мільярдер Костянтин Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розтраті у справі банку "Фінанси та кредит".

Про це повідомляє Reuters.

Жеваго був заарештований на французькому гірськолижному курорті в грудні минулого року за запитом України, яка розшукує його за звинуваченням у розкраданні вже ліквідованого банку "Фінанси та кредит". Жеваго неодноразово заперечував свою провину.

"Суд приходить до висновку, що держава-подавач не в змозі гарантувати, що пана Жеваго судитиме суд, який може забезпечити основні процесуальні гарантії та захист прав захисту", - йдеться у вироку суду.

В прес-службі Костянтина Жеваго заявили, що Верховний суд Франції після детального аналізу всіх поданих матеріалів, врахування всіх доказів та аргументів, представлених сторонами обвинувачення та захисту, поставив крапку в справі щодо екстрадиції олігарха і зняв з нього усі обмеження, які існували.

Сам Жеваго вкотре заявив, що справа проти нього сфабрикована і не має ніякого юридичного підґрунтя, має ознаки політичного переслідування та тиску.

Український олігарх заявив, що хоче довести справу, що розслідується вже більше 4-х років, або до закриття, або до розгляду в суді якнайшвидше, але ні ДБР, ні Генпрокуратура не проявляють у цьому зацікавленості.

Нагадаємо, що в березні цього року Франція вже відмовила Україні в екстрадиції Жеваго, тоді суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію українського бізнесмена Костянтина Жеваго.