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Франція відмовила Україні в екстрадиції Жеваго

30 березня 2023, 16:10
Франція відмовила Україні в екстрадиції Жеваго
Костянтин Жеваго. Фото: .fcvorskla.com.ua
Суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію українського бізнесмена Костянтина Жеваго.

Про це йдеться у заяві адвокатів українського бізнесмена.

Таку інформацію отримало агентство Інтерфакс

"Суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи, з урахуванням усіх доказів та аргументів, які надала сторона захисту", – зазначається у документі.

На переконання Жеваго, ухвала французького суду підтверджує, що справа проти нього є політичною і не має юридичного підґрунтя.

"Це переслідування містить політичний мотив та явні ознаки піар-кампанії державних правоохоронних органів. Сподіваюся, що ДБР і Генпрокуратура нарешті вислухають мої аргументи і дотримуватимуться закону при подальшому розгляді цієї справи", – заявив бізнесмен і екснардеп ВРУ.

Адвокати зазначили, що протягом останніх чотирьох років бізнесмен неодноразово звертався і продовжує звертатися до ДБР та Офісу генерального прокурора з пропозицією надати свідчення, щоб почати об'єктивне розслідування та забезпечити йому право на справедливе правосуддя. За їхніми твердженням, Жеваго хоче довести справу або до закриття, або до розгляду в суді якнайшвидше, але ні ДБР, ні Генпрокуратура не виявляють у цьому інтересу, тоді як справа завдає шкоди діловій та особистій репутації підприємця.

Джерело у правоохоронних органах підтвердило, що таке рішення дійсно було ухвалено судом в місті Шамбері. 

Жевагоекстрадиція

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