Польща відмовилася видати Німеччині українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків"

17 жовтня 2025, 16:11
Фото: dzerkalo-zakarpattya.com
Крім того, суд скасував його тимчасовий арешт.

Окружний суд Варшави ухвалив рішення не екстрадувати громадянина України Володимира Ж., якого в Німеччині підозрюють у причетності до вибухів на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". 

Про це повідомляє польське видання RMF24, посилаючись на перебіг судового засідання, яке проходило в закритому режимі.

Також суд скасував його тимчасовий арешт.

За словами адвоката підозрюваного, Тимотеуша Папроцького, у Німеччині його підзахисному не гарантують справедливого судового розгляду. Лінія захисту наполягала, що газопроводи, за версією ЄС, є інфраструктурою, яка підтримувала російську воєнну машину.

"Якщо органи Євросоюзу визнали 'Північний потік-1' і 'Північний потік-2' частиною російської військової інфраструктури, то дії проти них не можуть вважатися кримінальним злочином у контексті агресії рф проти України", - заявив Папроцький.

Він також наголосив, що "жоден громадянин України не може бути засуджений за дії, спрямовані проти росії", особливо якщо вони мали на меті протидію агресору.

Суддя Даріуш Любовський погодився з аргументами захисту та ухвалив рішення не передавати українця німецьким правоохоронцям.

Зазначимо, що Газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що з’єднують росію та Німеччину по дну Балтійського моря, були пошкоджені внаслідок вибухів у вересні 2022 року. Розслідування щодо можливих виконавців і замовників тривають у кількох європейських країнах.

 
Польщаекстрадиціяукраїнець

