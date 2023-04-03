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ПОЛІТИКА

Французький трейдер LDC припинить експорт зерна з росії

03 квітня 2023, 20:24
Французький трейдер LDC припинить експорт зерна з росії
Фото: з вільного доступу
Компанія також оцінює варіанти передачі існуючого російського бізнесу новим власникам та зернових активів.

Французька компанія Louis Dreyfus Company планує припинити експорт російського зерна з 1 липня.

Про це повідомляє  LDC.

"Компанія припинить експорт зерна з росії з 1 липня 2023 року, оскільки проблеми з експортом зерна в країні продовжують наростати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія також оцінює варіанти передачі існуючого російського бізнесу новим власникам та зернових активів.

"LDC продовжить свою діяльність у росії до того часу, поки процес буде завершено, відповідно до всіх застосовних законів та правил. Компанія опублікує додаткову інформацію, коли це буде доречно", - додав трейдер.

Louis Dreyfus Company - французька торгова фірма, що займається сільським господарством, харчовою промисловістю, міжнародними перевезеннями та фінансами. На частку компанії припадає близько 10% світових торгових потоків сільськогосподарської продукції і вона є найбільшим у світі трейдером бавовни та рису.

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експортФранціязерноРФ

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