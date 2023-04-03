росія переходить на дубайський орієнтир в індійській нафтовій угоді — ЗМІ

Згідно з новою угодою, оголошеною 29 березня, "роснефть" майже подвоїть продажі нафти Indian Oil Corp.

Найбільший російський виробник нафти "роснєфть" і найбільша нафтопереробна компанія Індії Indian Oil Corp домовилися використовувати орієнтований на Азію еталон цін на нафту Dubai в своїй останній угоді з постачання російської нафти в Індію.

Про це пише Reuters із посиланням на 3 джерела, знайомі з угодою.

Рішення двох державних компаній відмовитися від домінуючого в Європі еталонного сорту Brent є частиною зміщення продажів російської нафти в Азію після того, як Європа відмовилася від російської нафти після вторгнення росії в Україну більше року тому.

Обидва бенчмарки деноміновані в доларах і встановлюються S&P Platts, підрозділом американської S&P Global Inc, але Brent переважно використовується європейськими нафтовими компаніями і трейдерами, в той час як на Dubai значною мірою впливає торгівля нафтою в Азії та на Близькому Сході, пояснює агентство.

Генеральний директор "роснєфті" Ігор Сєчін заявив у лютому, що ціна на російську нафту буде визначатися за межами Європи, оскільки Азія стала найбільшим покупцем російської нафти після того, як Захід запровадив дедалі жорсткіші санкції проти експорту.

Згідно з новою угодою, оголошеною 29 березня, "роснефть" майже подвоїть продажі нафти Indian Oil Corp, повідомили Reuters два джерела.

IOC і "роснєфть" не відразу відповіли на електронні листи Reuters з проханням прокоментувати деталі угоди, про які раніше не повідомлялося.

Віце-прем'єр-міністр росії Олександр Новак заявив у вівторок, що продажі російської нафти в Індію в минулому році зросли в 22 рази, але він не уточнив обсяг продажів.

За словами двох джерел, "роснєфть" буде продавати до 1,5 мільйона тонн (11 мільйонів барелів) щомісяця, включаючи деякі необов'язкові обсяги, в новому фінансовому році з 1 квітня.

Співрозмовники повідомили, що в 2022/23 році IOC уклала угоду на купівлю 3 мільйонів барелів нафти марки Urals з можливістю подвоєння обсягів щомісяця за ціною з диференціалом до ціни нафти Brent на умовах поставки.

Новий контракт включає нафту марки Urals, що відвантажується з європейських портів росії Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ, а також нафту сорту "Сокіл", що експортується з Сахаліну, яка буде продаватися зі знижкою 8-10 доларів за барель до котирувань в Дубаї на умовах поставки, повідомили три джерела.

Більші обсяги і зміна цін на російську нафту підкреслюють тісніші зв'язки між москвою та Індією, яка зараз стала найбільшим покупцем морської нафти з росії.