Французький Версаль втратив за час карантину 45 млн євро

Відтоді як Версаль зміг знову відкритися для відвідувачів 6 червня, за день приходить близько 10 тисяч людей - третина від звичайної кількості туристів до початку пандемії

За словами керівниці музею, внаслідок пандемії Версаль втратив близько 45 млн євро потенційного прибутку. Водночас, каже вона, на заробітних платах персоналу "економити не будуть".

Внаслідок пандемії коронавірусу та карантину французький Версаль втратив близько 45 млн євро.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це заявляє керівництво музею.

Відтоді як Версаль зміг знову відкритися для відвідувачів 6 червня, за день приходить близько 10 тисяч людей - третина від звичайної кількості туристів до початку пандемії.

Якщо раніше 80% усіх відвідувачів складали іноземці, зараз це - переважно французи, хоча поступово починаються з’являтися туристи з сусідніх європейських країн.

За словами керівниці музею, внаслідок пандемії Версаль втратив близько 45 млн євро потенційного прибутку. Водночас, каже вона, на заробітних платах персоналу "економити не будуть".

Палац Версалю обслуговують близько 1000 працівників, а прилеглу територію - ще близько 20 тисяч.

Нагадаємо, що у Парижі відкрили плавучий кінотеатр на річці Сена