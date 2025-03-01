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CУСПІЛЬСТВО

Франциск пережив напад бронхоспазму та був підключений до апарату для дихання

01 березня 2025, 11:52
Франциск пережив напад бронхоспазму та був підключений до апарату для дихання
Фото: vaticanstate.va
Учора в понтифіка стався одиничний епізод бронхоспазму.

Папа Римський Франциск 28 лютого пережив неконтрольоване стиснення бронхіальних мʼязів. Через це стан понтифіка погіршився — йому знадобилась механічна вентиляція легень

Про це повідомила пресслужба Ватикану.

Учора в понтифіка стався одиничний епізод бронхоспазму. Цей стан небезпечний через стиснення бронхіальних мʼязів — при цьому погіршується приплив кисню і виведення вуглекислого газу з організму. Це спричинило напад блювоти, що раптово погіршило дихальний стан Папи.

Понтифіку очистили дихальні шляхи та підʼєднали до неінвазивної механічної вентиляції легень. Увесь час Франциск був у свідомості.

Прогнози щодо стану Папи залишаються стриманими. Медики кажуть, що знадобиться орієнтовно 24—48 годин, щоб оцінити його стан після бронхоспазму. Ніч на 1 березня пройшла спокійно.

Нагадаємо, у Папи Римського Франциска діагностували двосторонню пневмонію. Понтифік може піти у відставку, якщо пневмонія завадить йому мати "прямий контакт" з католиками світу. 

Папа Римськийпневмонія

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