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ПОЛІТИКА

Фрідман анонсував візит до москви для можливого інтерв'ю з путіним

28 лютого 2025, 16:21
Фрідман анонсував візит до москви для можливого інтерв'ю з путіним
з вільних джерел
Фрідман їде до москви, ймовірно, для інтерв’ю з путіним.

Американський блогер і ведучий популярного подкасту Lex Fridman Podcast Лекс Фрідман заявив, що після запланованого інтерв'ю з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді відвідає москву.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Раніше Фрідман анонсував інтерв'ю з президентом росії владіміром путіним. За його словами, розмова відбудеться 22 січня в ефірі шоу на YouTube-каналі відомого телеведучого Джо Рогана.

Лекс Фрідман уже має досвід інтерв'ю з лідерами різних країн. У грудні 2024 року він поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Серед його гостей також були Ілон Маск, Марк Цукерберг, Олівер Стоун, Дональд Трамп, Біньямін Нетаньягу, Меттью Макконахі, Каньє Вест та інші.

Подкаст Фрідмана є одним із найпопулярніших у світі науково-популярних шоу. Його канал на YouTube має понад 4,5 млн підписників. У своїх випусках він обговорює питання технологій, штучного інтелекту, науки, а також політики.

Нагадаємо, американський блогер подкастер Лекс Фрідман, випустив нове відео, де заявив, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю з ним не скористався можливістю дати сигнал про готовність до мирних переговорів. Замість цього Зеленський вирішив “говорити дуже грубі слова на адресу владіміра путіна”, йдеться у відео, яке Фрідман оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі X.

Владімір ПутінМоскваінтерв'юФрідман

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