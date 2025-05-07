Фрідріх Мерц розпочав першу міжнародну поїздку як канцлер

Еммануель Макрон прийняв його у Парижі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц здійснив перший закордонний візит на цій посаді: сьогодні він прибув до Франції.

Про це він написав у соцмережі Х.

Коментуючи зустріч з французьким президентом Еммануелем Макроном, Мерц сказав, що його "інавгураційна" подорож до Парижа – по-справжньому дієва зустріч.

Він додав, що вони з Макроном вірять у дружбу між їхніми країнами. Конкретні теми не озвучив, але, вочевидь, йшлося про посилення партнерства.

"Сильна Європа потребує потужного партнерства між нашими країнами", – сказав Мерц.