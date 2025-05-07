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Фрідріх Мерц розпочав першу міжнародну поїздку як канцлер

07 травня 2025, 14:55
Фрідріх Мерц розпочав першу міжнародну поїздку як канцлер
Wikipedia
Еммануель Макрон прийняв його у Парижі.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц здійснив перший закордонний візит на цій посаді: сьогодні він прибув до Франції.
 
Про це він написав у соцмережі Х.
 
Коментуючи зустріч з французьким президентом Еммануелем Макроном, Мерц сказав, що його "інавгураційна" подорож до Парижа – по-справжньому дієва зустріч. 
 
Він додав, що вони з Макроном вірять у дружбу між їхніми країнами. Конкретні теми не озвучив, але, вочевидь, йшлося про посилення партнерства. 
 
"Сильна Європа потребує потужного партнерства між нашими країнами", – сказав Мерц. 
 
Макрон, коментуючи візит, додав, що настав час втілити амбіцію з просування Європи. 
 
"Ласкаво просимо до Парижа, канцлере!" – написали в акаунті Макрона у X. 
 
Наступна країна, яку відвідає Мерц – це Польща. 
 
Нагадаємо, напередодні Фрідріха Мерца з другої спроби обрали канцлером ФРН. Під час першого голосування йому забракло голосів, хоча коаліційний уряд мав більш ніж достатньо депутатів, аби затвердити його. Мерц перебрав управління урядом Німеччини після чотирьох років правління соціал-демократа Олафа Шольца.  

 

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