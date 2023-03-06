Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

ФРН і Україна провели спільну операцію проти хакерів

06 березня 2023, 19:31
ФРН і Україна провели спільну операцію проти хакерів
Фото: Ukrinform
В кількох злочинах брали участь 41-річний росіянин і 32-річний чоловік, громадянство якого невідоме.

Поліцейські служби Німеччини та України провели спільну операцію проти хакерів з угруповання Double-Spider ("Подвійний павук"), відповідальних за здійснення масштабних кібератак за допомогою програми-вимагача DoppelPaymer.

Про це йдеться в публікації DW.

Земельне відомство у кримінальних справах (LKA) Північного Рейну-Вестфалії та Національна поліція України за підтримки Європолу, Поліції Нідерландів і Федерального бюро розслідувань США 28 лютого здійснили масштабну операцію у двох країнах.

Як заявили на пресконференції в понеділок представники LKA, тоді в Німеччині та Україні здійснили обшуки, вилучили докази і допитали підозрюваних. Також є ордери на арешт трьох людей, але вони наразі перебувають поза досяжністю європейських органів юстиції.

Повідомляється, що в кількох злочинах брали участь 41-річний росіянин і 32-річний чоловік, громадянство якого невідоме. США оголосили нагороду в розмірі п’яти мільйонів доларів за допомогу в затриманні росіянина. Крім того, видано ордер на арешт громадянки рф, яка, імовірно, працювала адміністратором Double-Spider.

Своєю чергою Європол за запитом Німеччини вніс до переліку особливо розшукуваних людей двох росіян – 31-річного Ігоря Гаршина, одного з організаторів кібератак, і 41-річного Ігоря Турашева, ймовірного адміністратора Double-Spider.

Загалом слідству вдалося виявити 11 підозрюваних, які проживають в Україні, Німеччині, росії та Молдові.

Вважається, що хакерське угруповання Double-Spider виникло у 2010 році й спочатку займалося шантажем серед гравців у комп'ютерні ігри, потім його злочинна діяльність поширилася на банківську сферу. Зловмисники завдали шкоди понад 600 фірмам, установам і приватним особам.

Раніше повідомлялось, що минулого року Україна витримала зливу кібератак з боку росії, але росія випробовуватиме свій кіберзахист і надалі, оскільки війна затягується.

хакериФРН

Останні матеріали

Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Політика
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Переклад iPress – 06 березня 2023, 16:17
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Політика
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Переклад iPress – 06 березня 2023, 13:26
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Політика
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 березня 2023, 10:16
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2023, 16:33
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша
Політика
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша "перекладач" Сорокін – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2023, 16:14
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 03 березня 2023, 12:07
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена.
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена. "Вони зробили дурню, що прийшли в Україну" – New York Times
Переклад iPress – 03 березня 2023, 09:09
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Політика
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:35
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється