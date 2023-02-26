Україна готується до нової фази кібервійни з росією – Politico

Минулого року Україна витримала зливу кібератак з боку росії, але росія випробовуватиме свій кіберзахист і надалі, оскільки війна затягується.

Україна значною мірою відбила шквал кібератак рф протягом перших 12 місяців війни. Але експерти, які відстежують кіберзагрози, кажуть, що російські хакери готові знову активізуватися і Києву, можливо, надалі буде важче відбивати ворожі кібератаки.

Про це пише POLITICO.

Протягом останніх тижнів дві компанії, що займаються аналізом кіберзагроз, попередили, що росія має намір посилити свої кібератаки проти України. Минулого тижня група аналізу загроз Google заявила про "високу впевненість" у тому, що москва "збільшить кількість підривних і руйнівних атак" у 2023 році, якщо війна фундаментально зміниться на користь України. Також цього місяця компанія Recorded Future спрогнозувала, що російські кіберзлочинці "майже напевно" підтримають наступний великий військовий поштовх росії проти України.

Поновлення кібернаступу може також поширити війну на регіони України, які росія не змогла взяти за допомогою фізичної сили, поглиблюючи конфлікт навіть тоді, коли Київ посилює свою армію новим озброєнням від країн НАТО. Масштабні кібератаки можуть навіть перекинутися на союзників по Альянсу.

Наразі Україна досягла кращих результатів, ніж очікувалося. Хоча російський уряд і кіберзлочинні угруповання неодноразово атакували Україну в 2022 році - від урядових установ до телевізійних станцій і енергетичних підстанцій, країна запобігла багатьом з цих атак і змогла швидко відновитися після інших.

"Вони були краще підготовлені, більш стійкі, більш готові до швидкого відновлення роботи мереж, які були атаковані", - сказав корпоративний віце-президент Microsoft з питань безпеки та довіри клієнтів Том Берт.

Однак тепер у росії були місяці, щоб підготуватися, навчитися і переглянути свою стратегію.

У наступні місяці російські хакери вдалися до менш складних і легких для запуску атак, таких як атаки wiper, що знищують дані, DoS-атаки, які перевантажують сервери до їх тимчасового виходу з ладу, зазначив колишній генеральний директор Національного центру кібербезпеки Великої Британії Кіаран Мартін.

Він описав ці атаки як "імпровізовані, швидкі, досить агресивні атаки на українську інфраструктуру".

З додатковим часом росія також може планувати більш складні атаки.

"Я хотів би сказати, що ми в безпеці, але я все ще пам'ятаю атаку NotPetya багато років тому, і не схоже, що вони припинилися", - сказав в інтерв'ю голова Комітету з питань розвідки Сенату США Марк Уорнер.

Зараз НАТО бере на себе додаткові зобов'язання в підтримці України. Протягом останніх тижнів країни Альянсу погодилися направити до Києва бойові танки - крок, який здавався немислимим на початку війни. І зараз союзники обговорюють можливість відправки винищувачів.

Тим не менш, кіберзахист України вистояв перед натиском росії, який є значно ширшим, ніж багато хто може собі уявити. Цього тижня розвідка Нідерландів оприлюднила інформацію про те, що російських кібератак проти НАТО і України було більше, ніж повідомлялося публічно, і що Україна значною мірою відбила їх.

Проте офіційні особи як в США, так і в Україні попереджають, що успіх у блокуванні атак не слід розглядати як доказ того, що загроза подолана.