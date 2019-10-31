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ФРС США знизила ставку втретє поспіль, щоб уникнути кризи

Рішення про майбутній рух ставки будуть прийматися виходячи з рівня зайнятості та інфляції, а також діючої та очікуваної економічної ситуації, йдеться в повідомленні
З 15 жовтня ФРС також знову почала купувати казначейські облігації на 60 млрд доларів щомісяця, щоб забезпечити банківську систему достатніми резервами. Закупівлі триватимуть мінімум до другого кварталу 2020 року.
ФРС США знизила ставку втретє поспіль, щоб уникнути кризи Фото: з відкритих джерел

Федеральна резервна система США знизила базову ставку на 25 базисних пунктів, до 1,5% - 1,75%, повідомляє "Економічна Правда".

До цього Федрезерв знизив ставку в липні і вересні, обидва рази по 25 б.п.

Рішення про майбутній рух ставки будуть прийматися виходячи з рівня зайнятості та інфляції, а також діючої та очікуваної економічної ситуації, йдеться в повідомленні.

Комітет з відкритих ринків ФРС змінив формулювання своєї заяви, відмовившись від обіцянки "діяти належним чином для підтримки зростання" і додавши обіцянку стежити за даними по мірі того, як воно буде "оцінювати доцільну траєкторію цільового діапазону ставки федерального фінансування".

"Ми вважаємо, що монетарна політика знаходиться на хорошому рівні. Ми очікуємо, що поточний стан політики, швидше за все, залишиться доречним до тих пір, поки інформація про економіку, що надходить, буде в цілому відповідати нашим прогнозам", - сказав на прес-конференції після рішення голова ФРС Джером Пауелл.

Як і у вересневій заяві, ФРС послалася на наслідки глобальних подій, приймаючи рішення знизити цільовий діапазон ключової ставки до 1,5-1,75%.

На прес-конференції Пауелл також зазначив, що ризики, пов'язані з торговою напруженістю і Brexit, демонструють ознаки послаблення.

З 15 жовтня ФРС також знову почала купувати казначейські облігації на 60 млрд доларів щомісяця, щоб забезпечити банківську систему достатніми резервами. Закупівлі триватимуть мінімум до другого кварталу 2020 року.

Втім, Пауелл повідомив, що мова не йде про кількісне пом'якшення, до якого ФРС вдавалася тричі між 2008 і 2014 роками. За ті кілька раундів QE сукупний баланс регулятора збільшився приблизно з 900 млн доларів до 4,5 трлн дол.

Раніше три рази поспіль ФРС знижувала процентну ставку тільки в 1998 і 1995-1996 роках, обидва рази уникаючи рецесії. Тоді ФРС знижувала ставки, причому в обох випадках тричі по 0,25 п. п., і це дозволило США уникнути рецесії. Глава ФРС Пауелл посилався на ці епізоди з 1990-х як на "підстраховочне" зниження ставок.

Нагадаємо, що ФРС США має намір знизити облікову ставку вперше за більш ніж 10 років

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31 10 2019 11:19
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