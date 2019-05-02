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ФСБ допитала ще двох полонених українських моряків, - Полозов

Слідчі за майже 2,5 місяці так і не дали жодного дозволу військовим на побачення і телефонні переговори
Слідчі Федеральної служби безпеки Росії допитали захоплених біля берегів Криму українських моряків Михайла Власюка і Юрія Без'язичного.
ФСБ допитала ще двох полонених українських моряків, - Полозов Фото: Крым.Реалии

"Вчора відбулися слідчі дії з військовополоненим Михайлом Власюком, а сьогодні – з Юрієм Без'язичним. Слідчими СУ ФСБ Росії були проведені допити, в ході яких Власюк і Без'язичний ще раз заявили про те, що є військовополоненими. В ході допитів захистом була долучена низка заяв і клопотань слідства, в тому числі на надання телефонних переговорів і на побачення з близькими", - написав адвокат Микола Полозов в Facebook.

За його словами, слідчі за майже 2,5 місяці так і не дали жодного дозволу військовим на побачення і телефонні переговори.

"Найчастіше особи, в чиєму провадженні знаходяться кримінальні справи, зловживають своїм правом давати дозволи на побачення і дзвінки, і ставлять винесення подібних дозволів у пряму залежність від одержання необхідних для слідства показань" - зазначив Полозов.

Нагадаємо, що адвокати українських військовополонених моряків Володимира Терещенка, В'ячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка повідомили про погіршення їхнього стану здоров'я.
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05 02 2019 23:59
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