ФСБ допитала ще двох полонених українських моряків, - Полозов
"Вчора відбулися слідчі дії з військовополоненим Михайлом Власюком, а сьогодні – з Юрієм Без'язичним. Слідчими СУ ФСБ Росії були проведені допити, в ході яких Власюк і Без'язичний ще раз заявили про те, що є військовополоненими. В ході допитів захистом була долучена низка заяв і клопотань слідства, в тому числі на надання телефонних переговорів і на побачення з близькими", - написав адвокат Микола Полозов в Facebook.
За його словами, слідчі за майже 2,5 місяці так і не дали жодного дозволу військовим на побачення і телефонні переговори.
"Найчастіше особи, в чиєму провадженні знаходяться кримінальні справи, зловживають своїм правом давати дозволи на побачення і дзвінки, і ставлять винесення подібних дозволів у пряму залежність від одержання необхідних для слідства показань" - зазначив Полозов.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин