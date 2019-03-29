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ФСБ призначила нову експертизу у справі українських моряків

"Цього разу СУ ФСБ вирішило перевірити дієздатність артилерійських установок МБАК "Нікополь" і МБАК "Бердянськ"
Російське "слідство" призначило нову експертизу у справі військовополонених українських моряків.
ФСБ призначила нову експертизу у справі українських моряків Фото: Крым.Реалии

Як повідомив адвокат Микола Полозов, тепер ФСБ хоче перевірити дієздатність артилерійських установок українських малих броньованих артилерійських катерів "Нікополь" і "Бердянськ", інформує "Українська правда".

Він поінформував, що в четвер і в п'ятницю продовжилися слідчі дії щодо військовополонених українських моряків.

За ці два дні слідчі ознайомили адвокатів і військовополонених моряків Володимира Терещенка, Сергія Цибізова та Андрія Оприска з постановами про призначення нової технічної експертизи.

"Цього разу СУ ФСБ вирішило перевірити дієздатність артилерійських установок МБАК "Нікополь" і МБАК "Бердянськ", – зазначив Полозов.

У ході слідчих дій адвокати заявили клопотання про долучення доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини, в якому захоплені моряки визнаються наділеними статусом військовополонених.

У найближчі два тижні з постановами про призначення технічної експертизи будуть ознайомлені всі 24 військовополонених українських моряка та їхні адвокати.

Нагадаємо, що українські моряки, які були захоплені російськими військовими поблизу Керченської протоки після обстрілу українських суден, повинні вважатися військовополоненими.

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29 03 2019 16:34
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