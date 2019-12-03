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ФСБ призначила психіатричну експертизу ще трьом військовополоненим

Постанова торкнулася Євгена Семидоцького, Андрія Ейдера і Сергія Попова
ФСБ Росії направила на психолого-психіатричну експертизу вже 11 українських військовополонених моряків.
ФСБ призначила психіатричну експертизу ще трьом військовополоненим Фото: Крым.Реалии

11 березня моряків Євгена Семидоцького, Андрія Ейдера і Сергія Попова, а також їхніх адвокатів слідчі ознайомили з постановами про призначення амбулаторних психолого-психіатричних експертиз. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook, інформує LB.ua.

"Захист заперечував проти призначення такої експертизи. Водночас, з огляду на те, що слідство не збирається позитивно реагувати на заперечення адвокатів, ними були заявлені клопотання про присутність адвокатів під час проведення експертизи щодо військовополонених", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, що слідче управління ФСБ Росії 7 березня провело слідчі дії щодо двох українських військовополонених моряків - Василя Сороки і Віктора Беспальченка.

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12 03 2019 10:20
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