ФСБ призначила психіатричну експертизу ще трьом військовополоненим
11 березня моряків Євгена Семидоцького, Андрія Ейдера і Сергія Попова, а також їхніх адвокатів слідчі ознайомили з постановами про призначення амбулаторних психолого-психіатричних експертиз. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook, інформує LB.ua.
"Захист заперечував проти призначення такої експертизи. Водночас, з огляду на те, що слідство не збирається позитивно реагувати на заперечення адвокатів, ними були заявлені клопотання про присутність адвокатів під час проведення експертизи щодо військовополонених", - повідомив адвокат.
Нагадаємо, що слідче управління ФСБ Росії 7 березня провело слідчі дії щодо двох українських військовополонених моряків - Василя Сороки і Віктора Беспальченка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - для прихильників "чистого мистецтва"
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"