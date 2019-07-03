ФСБ Росії призначила психологічну експертизу ще двом українським морякам

Слідче управління ФСБ Росії сьогодні провело слідчі дії щодо двох українських військовополонених моряків - Василя Сороки і Віктора Беспальченка.

Як і щодо шістьох військовополонених у попередні дні, сьогодні двом військовополоненим були представлені для ознайомлення постанови про призначення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи, повідомив один із адвокатів українських військовополонених Микола Полозов, інформує LB.ua.

"Адвокати зробили заяви про неприпустимість проведення подібної експертизи щодо військовополонених, як непередбаченої третьою Женевською конвенцією. Також було відзначено, що слідство не надало інформації щодо направлення до компетентних органів України відповідного запиту про витребування інформації про стан психічного здоров'я військовополонених", - написав Полозов.

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Полозов зазначає, що слідство має намір провести експертизу незалежно від позиції захисту, тому адвокати подали клопотання про те, щоб бути присутнім під час проведення експертизи.

Нагадаємо, що слідство у РФ відмовило пораненим українським військовополоненими Андрію Артеменку, Василю Сороці та Андрію Ейдеру в обстеженні та лікуванні в Україні або у нейтральній країні.