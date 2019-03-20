ФСБ відправляє на психіатричну експертизу полоненого командира катера "Нікополь"
"У середу 20 березня відбулися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка, командира "Нікополя" Богдана Небилиці. Слідство ознайомило Богдана та його адвоката Еміля Курбедінова з постановою про призначення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної експертизи", - повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.
Полозов наголосив, що захист заперечував призначення експертизи на підставі норм міжнародного гуманітарного права, зокрема III Женевської конвенції "Про поводження з військовополоненими", в якій зазначено, що подібні дії "принижують честь і гідність захопленого в полон військовослужбовця".
Адвокат також зазначив, що усього з постановами про призначення експертизи ознайомлені 23 військовополонених українських моряка.
"Остання постанова буде представлена слідством для ознайомлення військовополоненому Михайлу Власюку і його адвокату завтра, 21 березня", - додав Микола Полозов.
Нагадаємо, що українські моряки, які були захоплені російськими військовими поблизу Керченської протоки після обстрілу українських суден, повинні вважатися військовополоненими.
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