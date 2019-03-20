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ФСБ відправляє на психіатричну експертизу полоненого командира катера "Нікополь"

20 березня відбулися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка, командира "Нікополя" Богдана Небилиці
Слідство призначило військовополоненому моряку Богдану Небилиці психолого-психіатричну експертизу.
ФСБ відправляє на психіатричну експертизу полоненого командира катера "Нікополь" Фото: з відкритих джерел

"У середу 20 березня відбулися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка, командира "Нікополя" Богдана Небилиці. Слідство ознайомило Богдана та його адвоката Еміля Курбедінова з постановою про призначення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної експертизи", - повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

Полозов наголосив, що захист заперечував призначення експертизи на підставі норм міжнародного гуманітарного права, зокрема III Женевської конвенції "Про поводження з військовополоненими", в якій зазначено, що подібні дії "принижують честь і гідність захопленого в полон військовослужбовця".

Адвокат також зазначив, що усього з постановами про призначення експертизи ознайомлені 23 військовополонених українських моряка.

"Остання постанова буде представлена слідством для ознайомлення військовополоненому Михайлу Власюку і його адвокату завтра, 21 березня", - додав Микола Полозов.

Нагадаємо, що українські моряки, які були захоплені російськими військовими поблизу Керченської протоки після обстрілу українських суден, повинні вважатися військовополоненими.

 

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20 03 2019 20:59
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